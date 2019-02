மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் 71-ஆவது பிறந்த தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (பிப்.24) தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.

இந்நிலையில், மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் புகழஞ்சலி செலுத்தினார். அதில் அவர் பதிவிட்டதாவது:

தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஜெயலலிதா ஆற்றிய பங்களிப்பு தலைமுறைகளை கடந்தும் நினைவில் நிற்கும். மிகச் சிறந்த ஆளுமைத்திறன் கொண்டவர், மாபெரும் தலைவர், அவர் ஏற்படுத்திய நலத்திட்டங்களால் எண்ணற்ற ஏழைகள் பயனடைந்துள்ளனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Tributes to Jayalalithaa Ji on her birth anniversary. Her contribution towards the development of Tamil Nadu will be remembered for generations. A fine administrator and compassionate leader, her welfare measures benefitted countless poor people.