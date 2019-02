உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பிரயாக்ராஜ் பகுதிக்கு நேற்று சென்ற பிரதமர் மோடி, அங்கு திரிவேணி சங்கமத்தில் புனித நீராடினார்.

கும்பமேளாவையொட்டி அப்பகுதியில் சுத்தப்படுத்தும் பணியாளர்கள், தீயணைப்பு வீரர்கள், பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் ஏராளமானோர் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். அவர்களை அனைவரையும் மோடி பாராட்டினார்.



Moments I’ll cherish for my entire life!



Honouring remarkable Safai Karamcharis, who have taken the lead when it comes to realising the dream of a Swachh Bharat!



I salute each and every person making a contribution towards a Swachh Bharat pic.twitter.com/IsjuCgjlkn