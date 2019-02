சோரனூர்: கேரள மாநிலம் சோரனூர் அருகே சென்னை-மங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் இரண்டு பெட்டிகள் தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் பயணிகள் அனைவரும் சேதங்கள் எதுவுமின்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர்தப்பினர்.

சென்னை-மங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் நிலையத்தில் நுழைந்தபோது இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

Kerala: Two coaches of Chennai-Mangalore Express train derail near Shoranur. No injuries or casualties reported. The incident happened when the train was entering the station.