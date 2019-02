புதுதில்லி: தலைநகர் தில்லியில் அரசு பேருந்து மீது லாரி மோதியது. இதில் லாரி ஓட்டுநர் உள்பட 15 பேர் காயமடைந்தனர்.

தில்லியின் அனந்த் விகார் பகுதியில் இருந்த உத்தம் நகர் நோக்கி சென்று அரசு பேருந்து ஒன்று அதிகாலை 3 மணியளவில் தில்லி ஐடிஓ பாலம் அருகே எதிரே வந்த லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளானது.

இதில், பலத்த காயமடைந்த லாரி ஓட்டுநர் மற்றும் பேருந்து ஓட்டுநரும் தீவிர கிசிச்சையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். காயமடைந்த 15க்கும் மேற்பட்டோர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

விபத்து குறித்து போலீஸார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Truck driver succumbs to injuries. At least 15 people were injured in a collision between a truck and a bus near ITO flyover around 3 am today.