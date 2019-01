ரஃபேல் விவகாரம் தொடர்பான அனைத்து ரகசியங்களும் கோவா முதல்வர் மனோகர் பாரிக்கர் படுக்கையின் கீழ் மறைக்கப்பட்டுள்ளதாக கோவா அமைச்சர் பேசியதாக வெளியான ஆடியோ பதிவு தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் நாடாளுமன்றத்தில் குற்றம்சாட்டினார். ரஃபேல் ஒப்பந்தம் குறித்து விவாதம் நடத்த பிரதமர் மோடிக்கு தைரியமில்லை எனவும் பேசினார்.

ராகுல் எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் புதன்கிழமை கடும் அமளி ஏற்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்து மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி, அவதூறு பரப்பி பொய் பிரசாரம் செய்து வரும் ராகுலுக்கு, அந்த ஆடியோ பதிவை ஊர்ஜிதப்படுத்த தைரியம் உள்ளதா? என்று பதிலளித்துப் பேசினார்.

அப்போது, மத்திய நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி மீது பஞ்சாப்பைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் எம்.பி. குர்ஜீத் சிங் அஜுலா, காகிதத்தால் ஆன விமானங்களை (ராக்கெட் செய்து) வீசினார். இதுகுறித்து மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், மக்களவைத் தலைவரிடம் புகார் அளித்தார்.

#WATCH Moment when Congress MPs threw paper planes towards FM Arun Jaitley while he was speaking during #Rafaledeal debate in Lok Sabha (Source:LS TV) pic.twitter.com/4LuuBIUSPU