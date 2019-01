ராகுல் காந்தியின் டிவிட்டர் பதிவுக்கு பதிலடி தரும் வகையில், ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட ஆர்டர்களின் ஆவணத்தை பதிவிட்டு நிர்மலா சீதாராமன் பதிலடி தந்துள்ளார்.

மக்களவையில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இடையே ரஃபேல் போர் விமான ஒப்பந்தம் தொடர்பாக கடுமையான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த விவாதத்தின் போது, ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்துக்கு ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான கொள்முதல் ஆர்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் பதிவிட்டார்.

ஆனால், ரூ. 1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ஆர்டர்கள் மூலம் ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்துக்கு இதுவரை 1 ரூபாய் கூட வரவில்லை என்று ஹெச்ஏஎல் நிறுவன அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாக ஆங்கில நாளிதழில் செய்தி வெளியானது.

இந்த செய்தியை குறிப்பிட்டு காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், "ஒரு பொய்யை கூறிவிட்டால் அதை மறைக்க பல பொய்களை கூறவேண்டும். ரஃபேல் விவகாரத்தில் பிரதமரின் பொய்யை பாதுகாக்க, பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் பொய் சொல்லிவிட்டார். ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான அரசு ஆர்டர்களின் ஆவணங்களை நாளை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்பிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ராஜிநாமா செய்யவேண்டும்" என்றார்.





When you tell one lie, you need to keep spinning out more lies, to cover up the first one.



In her eagerness to defend the PM's Rafale lie, the RM lied to Parliament.



Tomorrow, RM must place before Parliament documents showing 1 Lakh crore of Govt orders to HAL.



Or resign. pic.twitter.com/dYafyklH9o