காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், கர்நாடக முன்னாள் முதல்வருமான சித்தராமையா, மைசூருவில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் பொதுக்கூட்டத்தில் திங்கள்கிழமை பங்கேற்றார். அப்போது கேள்வி கேட்ட பெண் ஒருவரை கடுமையாகத் திட்டினார். மேலும் அவரிடம் இருந்த மைக்-கையும் சட்டெனப் பறித்தார். இதனால் அங்கு சற்று நேரம் பதற்றமான சூழல் காணப்பட்டது. இந்த விடியோ பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகப் பரவி வருகிறது.

#WATCH Former Karnataka Chief Minister and Congress leader Siddaramaiah misbehaves with a woman at a public meeting in Mysuru. #Karnataka pic.twitter.com/MhQvUHIc3x