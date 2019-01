முன்னாள் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஜார்ஜ் ஃபெர்னாண்டஸ் மறைவு குறித்து பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார் கண்கலங்கினார்.

அடல் பிகாரி வாஜ்பாயி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் ஜார்ஜ் ஃபெர்ணான்டஸ். 1998-ல் பொக்ரான் சோதனை, 1999-ல் கார்கில் போர் உள்ளிட்டவற்றில் முக்கியப் பங்காற்றியவர்.

அதுமட்டுமல்லாமல் தகவல்தொழில்நுட்பத்துறை, தொழில்வளர்ச்சித்துறை மற்றும் ரயில்வேத்துறை உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சரவைகளிலும் பணியாற்றியவர். இவர், தில்லியில் செவ்வாய்கிழமை காலமானார்.

இந்நிலையில், ஜார்ஜ் ஃபெர்ணான்டஸ் மறைவு குறித்து பிகார் முதல்வர் நிதீஷ் குமார் இரங்கல் தெரிவிக்கையில், அவருடைய தலைமையும், வழிநடத்தலும் தான் எங்களுக்கு பலவற்றை கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பாக இருந்துள்ளது. எங்களுக்கெல்லாம் அவரது வழிகாட்டுதல் மிக முக்கியமானது என்று கூறினார். அப்போது கண்கலங்கினார், இது அங்கிருந்தவர்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.

