மும்பையில் கனமழை: விரைவு ரயிலில்.. வெள்ளத்துக்கு நடுவில் 8 மணி நேரமாக தத்தளிக்கும் 2000 பயணிகள்!

மும்பை - கோல்ஹாபூர் இடையே செல்லும் மகாலஷ்மி விரைவு ரயில் தண்டவாளங்களை மழை நீர் சூழ்ந்ததால், கடந்த 8 மணி நேரமாக வெள்ளத்துக்கு நடுவில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. அதில் சுமார் 2000 பயணிகள் தவித்து வருகிறார்கள்.

நேற்று நள்ளிரவில் திடீரென பெய்த கன மழை காரணமாக தண்டவாளங்களை வெள்ளம் சூழ்ந்ததால், பட்லாபுர் - வாங்கனி இடையே இந்த விரைவு ரயில் மேற்கொண்டு இயக்க முடியாமல் நிறுத்தப்பட்டது.

#WATCH Maharashtra: Mahalaxmi Express held up between Badlapur and Wangani with around 2000 passengers. Railway Protection Force & City police have reached the site where the train is held up. NDRF team to reach the spot soon. pic.twitter.com/0fkTUm6ps9