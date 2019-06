உங்களை நேரானவராக்கும் தடாசனா செய்யலாமே: மோடியே சொல்கிறார்

யோகாசனம் செய்வதன் பலன் மற்றும் அதனை செய்யும் முறையை விளக்கும் விடியோவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த பதிவில், நீங்கள் தடாசனா எனும் யோகாசனத்தை சிறப்பாக செய்தீர்களானால், உங்களால் நிச்சயம் பிற ஆசனங்களையும் எளிதாக செய்ய முடியும்.

Doing Tadasana properly would enable you to practice many other Asanas with ease.



Know more about this Asana and its benefits. #YogaDay2019 pic.twitter.com/YlhNhcRas8