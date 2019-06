ஹரியாணாவில் 80 வயது மாமியாரை அடித்துத் துன்புறுத்திய மருமகள் கைது (விடியோ)

சண்டிகர்: ஹரியாணாவில் 80 வயது மாமியாரை அடித்துத் துன்புறுத்திய விடியோ காட்சி வைரலானதைத் தொடர்ந்து மருமகள் கைது செய்யப்பட்டார்.

மகேந்திரகார் மாவட்டத்தில் நிவாஸ் நகர் கிராமத்தில் அன்றாடம் நடந்து கொண்டிருந்த இந்த கொடுமையை, பக்கத்து வீட்டு பெண் ஒருவர் தனது செல்போனில் படம் பிடித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவேற்றினார்.

அந்த விடியோவில் 80 வயதான சந்தா பாயை அவரது மருமகள் கந்தா தேவி தள்ளிவிடுவதும், தலைமுடியைப் பிடித்து இழுப்பதும் பதிவாகியுள்ளது.

Dear @mlkhattar Ji

This old woman is from village Niwaj Nagar, Narnaul Dist Mahendargarh



She is a proud Ex member of INA and a govt pensioner. She is regularly beaten by her daughter in law. This is heart-wrenching!



Could we please extend her support @police_haryana @cmohry pic.twitter.com/d0ALwikqRi