பஞ்சாபில் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் விழுந்த சிறுவன் 110 மணி நேரப் போராட்டத்துக்குப் பின் சடலமாக மீட்பு

சங்ரூர்: பஞ்சாபில் பயன்படுத்தப்படாத 150 அடி ஆழ்துளைக் கிணற்றில் விழுந்த 2 வயது சிறுவன் 110 மணி நேரப் போராட்டத்துக்குப் பிறகு சடலமாக மீட்கப்பட்டான்.

ஆழ்துளைக் கிணற்றைச் சுற்றி பள்ளம் தோண்டப்பட்டு சிறுவன் பதேவீர் சிங்கை தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் இன்று காலை 5 மணியளவில் மீட்டனர்.

உடனடியாக சிறுவன் சண்டிகரில் உள்ள மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். எனினும் அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்துவிட்டனர்.

#WATCH Punjab: Two-year-old Fatehveer Singh, who had fallen into a borewell in Sangrur, rescued after almost 109-hour long rescue operation. He has been taken to a hospital. pic.twitter.com/VH6xSZ4rPV