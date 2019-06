இந்த மாட்டுக்கு என்னவொரு வில்லத்தனம்? குஜராத்தில் இருவர் காயம்!வைரலாகும் விடியோ

குஜராத்தில் ராஜ்கோட் பகுதியில் சாலையோரம் நின்று கொண்டு சாலையில் போவோர் வருவோரை எல்லாம் இடித்துத் தள்ளிய மாடு கோசாலையில் அடைக்கப்பட்டது.

ஏதோ எதிர்பாராதவிதமாக எதிரே வந்தவர்களை இடித்துத் தள்ளியது என்றால் பரவாயில்லை. ஆனால் இடிப்பதற்கு என்றே கிளம்பி வந்ததுபோல அது செய்யும் பாசாங்குகள் சம்பவப் பகுதியில் இருந்த விடியோவில் தெளிவாக படமாகியுள்ளது.

ஏஎன்ஐ வெளியிட்டிருக்கும் இந்த விடியோவைப் பார்க்கும் போது அடிபட்ட இரண்டு பேரைத் தவிர, இந்த மாட்டுக்கு என்னா ஒரு வில்லத்தனம் என்று வடிவேலு பாணியில் கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை.

#WATCH Gujarat: Two people injured after being attacked by a bull near Rajkot yesterday. The bull was later shifted to a cowshed. pic.twitter.com/hUmKHDafX9