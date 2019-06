முகமது ஷமி ஹாட்ரிக் விக்கெட் வீழ்த்திய விடியோ

2019 ஐசிசி உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா, ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் சனிக்கிழமை மோதின.

சௌதாம்ப்டனில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி த்ரில் வெற்றிபெற்றது.

குறிப்பாக ஆட்டத்தின் கடைசி 4 பந்துகளில் 12 தேவைப்பட்ட நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் வசம் 3 விக்கெட்டுகள் இருந்தன.

இந்நிலையில், ஹாட்ரிக் விக்கெட் வீழ்த்திய முகமது ஷமி, இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.

மேலும், உலகக் கோப்பையில் ஹாட்ரிக் விக்கெட் வீழ்த்திய 2-ஆவது இந்தியர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.

But it was India's pace duo that had the last laugh with @Jaspritbumrah93 adjudged Player of the Match and @MdShami11 taking a hat-trick to seal victory.



See all of the wickets here #TeamIndia | #CWC19 pic.twitter.com/MAlVGTmUlC