சென்னைவாசிகளை கடுப்பேற்றிவிட்டு கர்நாடகத்தில் கொட்டித் தீர்த்த கனமழை

கடலோர கர்நாடகம், ஆந்திரா பகுதிகளில் தென்மேற்குப் பருவமழை தற்போது தீவிரமாகியுள்ளது. மேலும், மத்திய அரபிக்கடலில் மீதமுள்ள பகுதிகள், வட அரபிக்கடலில் பல பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைய சாதகமான சூழல் உள்ளது.

வெப்பச்சலனம் மற்றும் பருவமழை காரணமாக, தமிழகத்தில் 15 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் திங்கள்கிழமை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது என்று என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் பொதுவாக மேகமூட்டமாக இருக்கும். ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

இந்நிலையில், கர்நாடகத்தில் பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக ஹூப்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியது. இதனால் ஆங்காங்கே சாலைகள் துண்டிக்கப்பட்டு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

#WATCH Karnataka: A two-wheeler washed away in Hubli following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/MKJMBbAn4D