பாகிஸ்தான் பிடியில் இருந்த இந்திய விமானப் படை விமானி அபிநந்தன் இந்தியாவுக்கு திரும்பியதை பிரதமர் மோடி, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் டிவிட்டரில் வரவேற்றுள்ளனர்.



கடந்த 2 நாட்களாக பாகிஸ்தான் பிடியில் இருந்த இந்திய விமானப் படையின் விங் கமாண்டர் அபிநந்தன் இன்று இரவு 9.20 மணியளவில் இந்திய அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார். அபிநந்தன் இந்தியா திரும்பிய மகிழ்ச்சியை இந்திய நாடே கொண்டாடி வருகிறது.



இந்நிலையில், அபிநந்தன் இந்தியா திரும்பியதற்கு பிரதமர் மோடி, மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், முன்னாள் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் டிவிட்டர் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்து வரவேற்றுள்ளனர்.





— Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2019

Welcome Home! The entire Nation is proud of Wing Commander Abhinandan. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 1, 2019