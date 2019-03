புதுதில்லி: தலைநகர் தில்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்.எல்.ஏ. வீட்டில் வருமான வரி்த்துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் கணக்கில் வராத ரூ. 2.56 கோடியை வருவமான வரித்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.

தில்லி உத்தம் நகர் தொகுதி ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்து வருபவர் நரேஷ் பல்யான், இவர் ரியல் எஸ்டேட் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகளில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் வந்தது.

இதையடுத்து நேற்று மாலை முதல் அவரது அலுவலகம், இல்லம் ஆகிய இடங்களில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இந்த சோதனையில் அவரது வீட்டில் இருந்த கணக்கில் வராத ரூ. 2 கோடியே 56 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.2 கோடியே 56 லட்சமும் ரூ.2000 மற்றும் ரூ.500 புதிய நோட்டுகளே. அவரிடம் வருவமானவரித்துறை அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Delhi: Income Tax Department seized Rs 2.56 crore cash during raids at the premises of AAP MLA from Uttam Nagar, Naresh Balyan, today.