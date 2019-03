ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் கிஸ்துவாரில் துணை ஆணையரின் தனி பாதுகாப்பு அதிகாரியாக பணிபுரிபவரின் ஏகே 47 ரக துப்பாக்கி திருடப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காஷ்மீர் மாநிலம் கிஸ்துவாரில் துணை ஆணையரின் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பு அதிகாரியின் ஏகே 47 ரக துப்பாக்கி நேற்று வெள்ளிக்கிழமை (மார்ச் 8) திருடப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

துணை ஆணையரின் தனி பாதுகாப்பு அதிகாரி வீட்டில் இருந்த ஏகே 47 துப்பாக்கி திருடப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

J&K: Weapon(AK-47) of Personal Security Officer (PSO) of Deputy Commissioner Kishtwar, looted from his residence in Kishtwar last night