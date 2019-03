ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் புட்காமில் ராணுவ வீரர் முகமது யாசீன் கடத்தப்படவில்லை என்றும் அவர் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

ஜம்முகாஷ்மீர் மாநிலம் புட்காம் புகுதியைச் சேர்ந்தவர் முகமது யாசின். இவர் இந்திய ராணுவத்தின் ஜாக்ளி என்ற படைப்பிரிவில் பணிபுரிந்து வருகிறார். விடுமுறையை கழிப்பதற்காக காஷ்மீர் புட்காமில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்று மாலை அவரது வீட்டிற்கு ஆயுதங்களுடன் வந்த பயங்கரவாதிகள், அவரை கடத்திச் சென்றுவிட்டதாக முதல்கட்ட தகவல்கள் வெளியானது. இதனால், ஜம்முகாஷ்மீரில் மீண்டும் பதற்றம் நிலவியது.

இதையடுத்து ராணுவ வீரர் முகமது யாசின் கடத்தப்பட்டாரா, இல்லையா, அப்படி கடத்தப்பட்டிருந்தால் எதற்காக கடத்தப்பட்டார் என்பது குறித்து ராணுவ உளவுப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.

இந்நிலையில், மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், புட்காம் மாவட்டம் சதரா பகுதியை அடுத்த குவாஸிபோரா கிராமத்தில் விடுமுறையில் இருந்த ராணுவ வீரர் முகமது யாசீனை, பயங்கரவாதிகள் வீடு புகுந்து கடத்தப்பட்டதாக ஊடகங்களில் பரவி வரும் தகவல் தவறானது. அவர் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார். வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும், இதுபோன்ற யூகங்களை தயவு செய்து தவிருங்கள் என்று பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Media reports of the abduction of a serving Army soldier(Mohammad Yaseen) on leave from Qazipora, Chadoora, Budgam(J&K) are incorrect. Individual is safe. Speculations may please be avoided.