பெங்களூரு: மக்களவைத் தேர்தலில் 22 இடங்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றால் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் கர்நாடகாவில் ஆட்சி அமைப்போம் என அம்மாநில பாஜக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் ஆளும் காங்கிரஸ்-மஜத கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்த்து, ஆட்சியை பிடிக்க பாஜக பல வழிகளில் முயற்சித்து வந்தது. ஆனால் பலன்கள் கிட்டவில்லை. இதனிடையே காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்களிடையே பாஜக பேரம் பேசியதற்கான ஆதாரங்களை வெளியிட்டார் முதல்வர் குமாரசாமி. இதனால் ஏற்பட்ட பரபரப்பை அடுத்து ஆட்சியை கவிழ்க்க தாங்கள் முயற்சி செய்ய மாட்டோம் என்று எடியூரப்பாவும் கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பெங்களூருவில் நடைபெற்ற கட்சி கூட்டம் ஒன்றில் கலந்துகொண்டு பேசிய எடியூரப்பா, வரும் மக்களவைத் தேர்தலில், கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள 28 தொகுதிகலில் 22 இடங்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றால் அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் கர்நாடகாவில் ஆட்சி அமைப்போம் என்றார்.

இதனால் மக்களவைத் தேர்தலுக்கு பின்னர் கர்நாடகாவில் ஆட்சி மாற்ற ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும், அதற்கான நடவடிக்கைகளில் பாஜக செயல்பட்டு வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

BS Yeddyurappa, BJP: If the people of Karnataka give us 22 seats in the upcoming Lok Sabha elections, we will form the government in Karnataka within 24 hours. (10.03.2019)