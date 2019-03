இந்திய ராணுவத்தின் புதிய ஏவுகணைச் சோதனை புதன்கிழமை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.

ராணுவத்தில் பயன்படுத்தப்படவுள்ள மேன் போர்டபுள் ஆன்டி டேங்க் கைடட் மிஸைல் (எம்பி-ஏடிஜிஎம்) (MP-ATGM) ஏவுகணை 2 முதல் 3 கிலோ மீட்டர் தூரம் சென்று தாக்கக்கூடிய வல்லமை பெற்றவை. இதனை ராஜஸ்தான் பாலைவனத்தில் டிஆர்டிஓ புதன்கிழமை இரவு வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்தியது.

#WATCH: India successfully carried out trial of the Man Portable Anti Tank Guided Missile (MP-ATGM) being developed for infantry troops of the Army. The DRDO carried out the trial of the missile with 2-3 km strike range last night in Rajasthan desert. pic.twitter.com/fUcDj3Jlww