நாடு முழுவதும் ரூ.3278 கோடி பறிமுதல்: தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

புதுதில்லி: நாடு முழுவதும் ஏப் 30 ஆம் தேதி வரை ரூ.3278.22 கோடி மதிப்பிலான பணம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 17வது மக்களவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு வாக்களிக்கப் பணம் கொடுப்பது, வாக்காளர்களைக் கவர பரிசுப் பொருள்களை அளிப்பது போன்ற செயல்களை தடுக்கும்பொருட்டு, நாடு முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனையில் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி வரை உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட ரூ.3278.22 கோடி மதிப்பிலான பணம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதில் ரூ.787.18 கோடி பணம், ரூ.249.82 கோடி மதிப்பிலான மதுபானங்கள், ரூ.1215.5 கோடி மதிப்பிலான போதைப் பொருட்கள், ரூ.972.378 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப்பொருட்கள், ரூ.53.338 கோடி மதிப்பிலான இதர பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

EC progressive seizure report: A total of ₹3278.22 crore worth of goods and cash seized from across the country till 30th April. Cash - ₹787.18 crore, Liquor - 249.82 crore, Drugs/Narcotics - ₹1215.5 crore, Precious metals - ₹972.378 crore, other items - ₹53.338 crore.