மோடிக்கு எதிராக இழிவான சொற்களை பயன்படுத்திய சிறார்கள்: பிரியங்கா காந்திக்கு நோட்டீஸ்

பிரதமர் மோடிக்கு எதிராக சிறார்கள் இழிவான சொற்களை பயன்படுத்தியது தொடர்பாக பிரியங்கா காந்திக்கு தேசிய குழந்தை உரிமைப் பாதுகாப்பு ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், அமேதியில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை ஆதரித்து பிரியங்கா காந்தி நேற்று (புதன்கிழமை) பிரசாரம் செய்தார்.

அப்போது அவரை சூழ்ந்து கொண்ட சிறார்கள் கூட்டம், சௌகிதார் சோர் ஹை என்று மோடியை விமரிசித்து குரல் எழுப்பினர். இதைத்தொடர்ந்து, மோடியை குறித்து அந்த சிறார்கள் இழிவான சொற்களையும் பயன்படுத்தினர். இதனை சற்றும் எதிர்பாராத பிரியங்கா, அதிர்ச்சியில் வாயடைத்து நின்றார்.

அப்போது, சிறார்களை அவ்வாறு சொல்ல வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு நல்ல பிள்ளைகளாக இருங்கள் என்று அறிவுரை வழங்கினார்.

இதனைக் கேட்ட சிறார்கள் ராகுல் காந்தி வாழ்க என்று கோஷமிட்டனர். இதைக் கேட்டதும் பிரியங்கா சந்தோஷப்பட்டார். மகிழ்ச்சியோடு அப்பகுதியில் இருந்து பிரியங்கா கிளம்பினார். இந்த விடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வந்தது.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தேசிய குழந்தை உரிமைப் பாதுகாப்பு ஆணையம் பிரியங்கா காந்திக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Original video of @priyankagandhi where she stopped children from making distasteful slogan, Kids listened to her advise and started chanting @RahulGandhi zindabad.

Now @TimesNow @smritiirani @abhijitmajumder @MyNation do not cherry pick what u need 4 creating controversy pic.twitter.com/XaBd17WX5i