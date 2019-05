ஃபானி புயல் காரணமாக கொல்கத்தா விமான நிலையம் மூடப்படுகிறது

கொல்கத்தா: ஒடிஸாவில் கரையைக் கடந்த ஃபானி புயல் காரணமாக கொல்கத்தா விமான நிலையம் இன்று மாலை 5 மணி நேரம் மூடப்படுகிறது.

ஒடிஸா மாநிலம் புரி அருகே இன்று காலை கரையைக் கடந்த ஃபானி புயல் மேற்கு வங்கம் நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

அது கடந்து செல்லும் பாதை முழுவதும் சூறாவளிக் காற்றும், கன மழையும் பெய்து வருவதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

