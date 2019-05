ஃபானி புயலால் பாதிக்கப்படும் மாநிலங்களுக்கு முன்கூட்டியே ரூ.1,000 கோடி ஒதுக்கீடு: பிரதமர் மோடி

ஹிண்டான்: ஃபானி புயலால் பாதிக்கப்படும் மாநிலங்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள ரூ.1000 கோடியை முன்கூட்டியே ஒதுக்கியிருருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

மக்கள் கடினமான நேரத்தை சந்திக்கும் போது, அவர்களுடன் எப்போதும் மத்திய அரசு இருக்கும் என்றும் மோடி கூறியுள்ளார்.



