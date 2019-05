புதுதில்லி: ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா ஊழல் வழக்கில் கார்த்தி சிதம்பரம் வெளிநாடு செல்ல உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டில் ப.சிதம்பரம் மத்திய நிதியமைச்சராக இருந்தபோது, ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா நிறுவனம் வெளிநாடுகளில் இருந்து ரூ.305 கோடி நிதியுதவி பெறுவதற்காக, வெளிநாட்டு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வாரியத்தின் கீழ் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாகப் புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பான வழக்கில் ப.சிதம்பரம், அவரது மகன் கார்த்தி சிதம்பரம், ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் பீட்டர் முகர்ஜி, இந்திராணி முகர்ஜி உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக முதலில் சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டது. அந்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறையினரும் தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஐ.என்.எக்ஸ் மீடியா ஊழல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள கார்த்தி சிதம்பரம், மே மற்றும் ஜூன் ஆகிய மாதங்களில் அமெரிக்கா, ஸ்பெயின், ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளுக்கு பயணம் செய்ய இருப்பதாகவும் இதற்காக அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி ரஞ்சன் கோகாய் தலைமையிலான அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, கார்த்தி சிதம்பரம் வெளிநாடு செல்ல அனுமதி அளித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதோடு, வைப்புத்தொகையாக ரூ.10 கோடி செலுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளது.

