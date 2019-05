சந்திரசேகர ராவ் தரப்பில் ஸ்டாலினை சந்திக்க நேரம் கேட்கவில்லை: எம்.பி கவிதா விளக்கம்

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்திக்க நேரம் கேட்டு, தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் தரப்பில் அணுகவில்லை என்று தெலங்கானா ராஷ்ட்டிர சமிதி எம்.பி கவிதா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் மே 23-ஆம் தேதி வர உள்ள நிலையில், தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் மூன்றாவது அணி அமைக்கும் முடிவோடு தற்போது தென்னிந்திய அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து பேசி வருகிறார். கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனை நேற்று திங்கள்கிழமை முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் சந்தித்தார். அதேபோல் கர்நாடக முதல்வர் குமாரசாமியையும் தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பேசினார்.

இதனிடையே, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை மே 13-ஆம் தேதி சந்திரசேகர ராவ் சந்திக்க உள்ளார். அப்போது, தேர்தல் முடிவுகளைப் பொருத்து, மாநிலக் கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து மத்தியில் ஆட்சி அமைப்பது குறித்து ஸ்டாலினுடன் சந்திரசேகரராவ் ஆலோசிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில், தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவுடன் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்திப்பு இல்லை என தகவல் வெளியானது.

இதுகுறித்து தெலங்கானா ராஷ்ட்டிர சமிதி எம்.பி கவிதா செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை சந்திக்க நேரம் கேட்டு தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் தரப்பில் அணுகவில்லை என கூறியுள்ளார்.

TRS MP K Kavitha: There is no appointment fixed between Telangana CM K Chandrasekhar Rao and DMK President MK Stalin yet.