மீண்டும் மோடி ஆட்சி 2.0: செய்தி ஊடகங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் மோடியின் தாய் 

குஜராத்: மக்களவைத் தேர்தலில் பெரும்பான்மை பலத்தோடு பாஜக கூட்டணி கட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவது உறுதியான நிலையில் பிரதமர் மோடியின் தாய் ஹீராபென், ஊடகங்கள் வாயிலான தனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார்.

பாஜக தொண்டர்கள் மட்டும் அல்லாமல், பாஜக ஆதரவாளர்களைக் கொண்டிருக்கும் மாநிலங்களும் மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகளைக் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறது.

Gujarat: Prime Minister Narendra Modi's mother Heeraben Modi greets the media outside her residence in Gandhinagar. pic.twitter.com/yR2Zi9eeL1