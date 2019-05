ஜம்மு-காஷ்மீர் நெடுஞ்சாலையில் அப்புறப்படுத்தப்பட்ட வெடிகுண்டு: அதிர்ச்சி விடியோ

ஜம்மு-காஷ்மீர் நெடுஞ்சாலையில் இருந்து வெடிகுண்டு அப்புறப்படுத்தப்பட்ட அதிர்ச்சிகரமான விடியோப் பதிவு வெளியாகியுள்ளது.

அம்மாநிலத்தின் ரஜௌரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள பூஞ்ச் நெடுஞ்சாலைப் பகுதியின் காலர் எனுமிடத்தில் இருந்து சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு திங்கள்கிழமை வெடித்து செயலிழக்கச்செய்யப்பட்டது. இந்திய ராணுவம், ஜம்மு-காஷ்மீர் போலீஸார் முன்னிலையில் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் இதனை செயலிழக்கச் செய்தனர்.

#WATCH District Police Office Rajouri (J&K): Suspected IED material destroyed by bomb disposal squad at the Jammu-Poonch highway in Kallar today. pic.twitter.com/QJOYTgBQah