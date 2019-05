பல ஜனநாயக நாடுகள் பின்னாளில் சர்வாதிகாரத்தின் பிடியில் சிக்கிக்கொண்டது: நேரு நினைவஞ்சலிக்கு ராகுல் ட்வீட்

இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேருவின் 55-வது நினைவு தினம் திங்கள்கிழமை அனுசரிக்கப்படுகிறது. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமரான ஜவஹர்லால் நேரு, 1964-ஆம் ஆண்டு மே 27-ஆம் தேதி காலமானார்.

இதனையடுத்து தில்லியின் சாந்திவன் பகுதியில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் அஞ்சலி செலுத்தினார். பின்னர், நாட்டின் ஜனநாயகம் நேருவால் பாதுகாக்கப்பட்டதாக ட்விட்டர் பக்கத்தில் புகழாரம் சூட்டினார்.

அதில், ஜவஹர்லால் நேருவின் நினைவு தினத்தில் இந்த ஒன்றை மட்டும் நாம் அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதாவது, இந்தியாவைப் போன்ற பல ஜனநாயக நாடுகள் பின்னாளில் சர்வாதிகாரத்தின் பிடியில் சிக்கிக்கொண்டது.

ஆனால், நேருவால் உருவாக்கப்பட்ட சக்திவாய்ந்த, சுதந்திர, நவீன அமைப்புகளால் தான் நாட்டின் ஜனநாயகம் கடந்த 70 ஆண்டுகளாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Many democratic nations as young as India, soon degenerated into dictatorships.



On his death anniversary, let us remember Jawaharlal Nehru Ji’s contribution in building strong, independent, modern institutions, that have helped democracy survive in India for over 70 years