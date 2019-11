பயங்கரவாதத்தின் மரபணுவாக பாகிஸ்தான் உள்ளது: யுனெஸ்கோவில் இந்திய தூதரின் 'சுளீர்' பதிலடி

ஜம்மு-காஷ்மீர் மீதான தவறான கூற்றுக்கள் மற்றும் பிரசாரம் தொடர்பாக பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா தரப்பில் வியாழக்கிழமை தக்க பதிலடி அளிக்கப்பட்டது. அதில் பயங்கரவாதத்தின் மரபணுவாக பாகிஸ்தான் உள்ளது என்று பாரிஸில் நடைபெறும் 40-ஆவது யுனெஸ்கோ பொது மாநாட்டில் இந்தியத் தூதர் அனன்யா அகர்வால் தெரிவித்தார். இதுதொடர்பாக அவர் பேசியதாவது:

பாகிஸ்தானின் மரபணுவாக பயங்கரவாதம் உள்ளது. கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டின் மோசமான நாடுகள் பட்டியலில் 14-ஆவது இடத்தில் பாகிஸ்தான் இருந்தது. அவர்கள் வேண்டுமென்றே விஷமனத்தனத்தை தூண்டும் விதமாக பேசிவருவதை இந்தியா கடுமையாக கண்டிக்கிறது.

தனது சொந்த மண்ணில் சிறுபான்மை சமூகம் அனுபவிக்கும் மனித உரிமைகளின் மோசமான நிலைமைகளைப் பொருட்படுத்தாமல், சர்வதேச சமூகத்தின் முன்னால் இந்தியாவை இழிவுபடுத்துவதற்காக பாகிஸ்தான் இத்தகைய கொடூரமான பொய் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

கிறிஸ்தவர்கள், சீக்கியர்கள், அஹ்மதியா, இந்துக்கள், ஷியாக்கள், பஷ்டூன்கள், சிந்திகள் மற்றும் பலூச்சிகள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிராக அதிகார துஷ்பிரயோகம், அப்பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் ரீதியிலான குற்றங்கள், ஆணவக் கொலைகள், ஆசிட் தாக்குதல்கள், கட்டாய மதமாற்றங்கள், கட்டாயத் திருமணங்கள் மற்றும் குழந்தைத் திருமணங்கள் ஆகியவை பாகிஸ்தானில் பெரும் பிரச்னையாக உள்ளன.

1947-ல் சுதந்திரம் பெற்ற போது பாகிஸ்தானின் மக்கள்தொகையில் சிறுபான்மையினர் 23 சதவீதம் இருந்தனர். ஆனால், தற்போது அவர்களின் எண்ணிக்கை 3 சதவீதமாகக் குறைந்துவிட்டது.

அனைத்து விதமான பயங்கரவாத செயல்களின் இருப்பிடமாக பாகிஸ்தான் திகழ்கிறது. ஐ.நா. பொது மேடையிலேயே அந்நாட்டுத் தலைவரால் (இம்ரான் கானின் சமீபத்திய ஐ.நா. உரையை குறிக்கும் விதமாக) தான் அணுசக்திப் போர் குறித்து பிதற்ற முடியும். அதுமட்டுமல்லாமல் ஒசாமா பின்லேடன் மற்றும் ஹக்கானி போன்ற சர்வதேச பயங்கரவாதிகளை தங்கள் நாட்டின் கதாநாயகர்கள் என பர்வீஸ் முஷாரஃப் போன்றவர்களால் தான் புகழ முடியும் என்று தெரிவித்தார்.

#WATCH Ananya Agarwal, Indian delegate to UNESCO exercises India's right of reply to Pakistani delegate's propaganda on Jammu and Kashmir, & religious freedom in India, at 40th UNESCO General Conference - General Policy Debate. (Source - UNESCO) pic.twitter.com/ovt611XP53