ஐயப்ப பக்தர்களுடன் பயணிக்கும் அதிசய நாய்!

சபரிமலைக்கு பாத யாத்திரையாகச் சென்றுகொண்டிருக்கும் ஐயப்ப பக்தர்களுடன் நாயும் சேர்ந்து பயணித்து வரும் அதிசயத்தக்க சம்பவம் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

13 பேரைக் கொண்ட ஐயப்ப பக்தர்கள் குழு சபரிமலைக்கு பாதயாத்திரை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கடந்த அக்.31-ஆம் தேதி ஆந்திர மாநிலம் திருமலையில் இருந்து தங்கள் புனித பாத யாத்திரையை தொடங்கிய ஐயப்ப பக்தர்கள் தற்போது 480 கிலோ மீட்டர் பயணத்தையடுத்து கர்நாடக மாநிலம் சிக்மங்களூரு மாவட்டத்தின் கொட்டிகெஹரா வந்தடைந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஐயப்ப பக்தர்களுடன் நாய் ஒன்றும் பயணித்து வருவது அனைவருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு வரும் ஐயப்ப பக்தர்கள் கூறுகையில்,

அந்த நாய் எங்களைப் பின்தொடர்ந்து வருவதை முதலில் நாங்கள் கவனிக்கவில்லை. ஆனால், சில தூரப் பயணத்தின் போதும் அந்த நாய் எங்களை பின் தொடர்ந்தது. நாங்கள் பாத யாத்திரையை தொடர, அதுவும் எங்களுடன் பின்தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருக்கிறது.

நாங்கள் சமைக்கும் உணவையே அந்த நாய்க்கும் வழங்கி வருகின்றோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் சபரிமலைக்கு பாத யாத்திரை செல்வது வழக்கம். ஆனால், இம்முறை தான் அதிசயத்தக்க வகையில் ஒரு நாய் எங்களைப் பின்தொடரும் சம்பவம் நடந்துள்ளது என்று தெரிவித்தனர்.

