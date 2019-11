இன்று 59-ஆவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி: பிரதமர் மோடி உரை

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது மாதாந்திர வானொலி நிகழ்ச்சியான 'மான் கி பாத்' (மனதின் குரல்) 59-வது நிகழ்ச்சியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை உரையாற்றுகிறார்.

முன்னதாக, இந்த மாத தொடக்கத்தில், பிரதமர் மோடி, இந்த நிகழ்ச்சிக்கான தங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு மக்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.

இந்நிலையில், "நாளை காலை 11 மணிக்கு மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்காக காத்திருங்கள். இந்த மாதத்தின் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியை எதிர்நோக்கியுள்ளேன். 1800-11-7800 தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள். அதுமட்டுமல்லாமல், அதற்கு மாற்றாக, MyGov மற்றும் NaMo App இலும் உங்கள் கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று பிரதமர் மோடி தனது சுட்டுரையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பதிவு செய்துள்ளார்.

கடந்த முறை அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி நடைபெற்ற மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில், உள்ளூர் தயாரிப்புகளை வாங்குமாறு மக்களை வலியுறுத்தியது மற்றும் திருவிழா சுற்றுலா தொடர்பான யோசனைகள் குறித்து பிரதமர் மோடி பேசினார்.

