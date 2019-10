எந்த பொத்தானை அழுத்தினாலும் பாஜகவுக்கே வாக்குகள் விழும்: ஹரியாணா எம்எல்ஏ பகீர் பேச்சு

புது தில்லி: பாஜகவின் மிக நேர்மையான மனிதர் என்று ஹரியாணாவின் பாஜக எம்எல்ஏ பக்ஷிஷ் சிங் விர்க் பற்றி காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் டிவீட் செய்திருக்கிறார்.

மேலும் அவர் பேசிய விடியோ ஒன்றையும் ராகுல் இணைத்துள்ளார்.

அந்த விடியோவில் பக்ஷிஷ் சிங், ஏராளமான பாஜக தொண்டர்கள் நிறைந்த அரங்கில் பேசும் போது, எந்த பொத்தானை அழுத்துகிறார்கள் என்பது முக்கியமே அல்ல, வாக்குப் பதிவு இயந்திரத்தில் எந்தப் பொத்தானை அழுத்தினாலும் பாஜகவுக்கே வாக்குகள் விழும் என்று பேசியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

The most honest man in the BJP. pic.twitter.com/6Q4D43uo0d