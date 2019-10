ராம் லீலா குறித்து சர்ச்சை பேச்சு: பிரபல தமிழ் நடிகர் மீது போலீசில் புகார் (விடியோ இணைப்பு )

புது தில்லி: ராமர் புகழ் பாடும் விதத்தில் நடத்தப்படும் ராம் லீலா குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக பிரபல தமிழ் நடிகர் மீது தில்லி போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் சமீபத்தில் பேசிய நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ், ராமர் புகழ் பாடும் விதத்தில் நடத்தப்படும் 'ராம்லீலா' நிகழ்வு குறித்து பேசினார். அப்போது அந்த நிகழ்வை குழந்தைகளைக் கொண்டு எடுக்கப்படும் ஆபாச படத்துடன் ஒப்பிட்டு பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. அத்துடன் அந்த நிகழ்வானது சிறுபான்மையினர் மத்தியில் அச்சத்தை பரப்புகிறது என்றும் அவர் கூறியதாகத் தெரிகிறது. இதுதொடர்பான விடியோவானது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகப் பரவியது.

இதையடுத்து மத உணர்வுகளை புண்படுத்தும் விதத்தில் பேசியதாக பிரகாஷ் ராஜ் மீது தில்லி திலக் மார்க் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அந்தப் புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

How‘s comparing #RamLeela with Child Porno not blasphemous? How is Prakash Raj not a BIGOT? How has he not hurt my religious sentiments? #KamleshTiwari was at fault for all of the above but this man is not, why! just bcoz he‘s an intellectual & a liberal? pic.twitter.com/7XkiuzRVFf