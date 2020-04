189 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பாலம் தகர்ப்பு! (விடியோ)

மகாராஷ்டிரத்தில் 189 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆங்கிலேயர் காலத்து பாலம் வெடி வைத்து தகர்க்கப்பட்டது.

மும்பை, புணே இடையிலான போக்குவரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக புணே-மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்வே நெடுஞ்சாலையில் உள்ள 189 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த ஆங்கிலேயர் காலத்து அம்ருதான்ஜன் பாலம் வெடி வைத்து தகர்க்கப்பட்டது. இந்த விடியோ தற்போது இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.



#WATCH Maharashtra: 189-year-old British-era Amrutanjan Bridge, near Lonavala, at Pune-Mumbai Expressway was demolished today through controlled explosion, to make traffic movement between Mumbai and Pune smoother. pic.twitter.com/Aex1V6D1Ai