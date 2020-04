இந்தியா ஒளிர்ந்தது!

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வேண்டுகோளை ஏற்று நாட்டு மக்கள் அனைவரும் வீடுகளிலும், கட்டடங்களிலும் விளக்கேற்றினர்.

கரோனா நோய்த்தொற்று பரவலைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுவதும் வரும் 14-ஆம் தேதி வரை ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தச் சூழலில், மக்கள் தனிமையில் இல்லாததை உணர்த்தவும் நோய்த் தொற்றுக்கு எதிராக 130 கோடி மக்களும் ஒன்றுபட்டு இருப்பதை உணர்த்தவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 9 மணி முதல் 9 நிமிடங்களுக்கு வீட்டிலுள்ள மின் விளக்குளை அணைத்துவிட்டு, அகல் விளக்கு போன்றவற்றை ஒளிரச் செய்ய வேண்டும் என்று காணொலி வாயிலாக பிரதமர் மோடி மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.

பிரதமரின் இந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாட்டு மக்கள் அனைவரும் வீடுகளிலும், கட்டங்களிலும் ஒளியேற்றினர். நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவருடைய சென்னை போயஸ் கார்டன் இல்லத்தின் வெளியே வந்து மெழுகுவர்த்தி ஏந்தினார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி:



ஈரோடு வீரப்பன் பாளையம் சிறகுகள் அமைப்பு:

சூரத்:

மும்பை: 9 மணிக்கு முன்பும், 9 மணிக்கு பிறகும்

உதகை:

தில்லி குடியிருப்புப் பகுதி:

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா:

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு:







பாஜக தேசியத் தலைவர் ஜெ.பி. நட்டா:

மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன்:



குஜராத்:

மத்திய சென்னைப் பகுதியில் ஒளியேற்றும் மக்கள்:

Tamil Nadu: Residents of a society in Chennai Central have turned off lights of their houses, following the call by PM Modi to switch off all lights of houses today at 9 PM for 9 minutes&just light a candle, 'diya' or mobile's flashlight, to mark the fight against #Coronavirus. pic.twitter.com/c1O7oU0ewf