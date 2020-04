என் தமிழ் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்: பிரதமர் மோடி

என் தமிழ் சகோதர, சகோதரிகளுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

சித்திரை மாதம் முதல் நாளான இன்று தமிழ்ப் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது. ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் நிலையில் மக்கள் தங்கள் வீட்டிலேயே புத்தாண்டை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழக மக்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்,

'அனைவருக்கும், குறிப்பாக என் தமிழ்ச் சகோதரர் சகோதரிகளுக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள். இன்பம் நிறைந்த ஆண்டாக இது அமைந்திடப் பிரார்த்திக்கிறேன்.எதிர்வரும் ஆண்டில் உங்கள் விழைவுகள் யாவும் நிறைவேறிடட்டும்' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Puthandu wishes to all. Praying for a year full of joy and wonderful health.