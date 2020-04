மக்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என மோடி சொன்ன 7 விஷயங்கள்

நாடு எதிர்கொண்டிருக்கும் கரோனாவுக்கு எதிரான போரில் மக்கள் ஒன்றுபட்டு நிற்க வேண்டும் என்று நாட்டு மக்களிடையே இன்று உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியிருந்தார்.

கரோனாவைக் கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் மே 3-ம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டித்து உத்தரவிட்ட பிரதமர் மோடி, இந்த ஊரடங்கு காலத்தில், பொதுமக்கள் அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய 7 விஷயங்களை பட்டியலிட்டார்.

அதாவது,



1. குடும்பத்தினரைக் கவனமாகப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக வீட்டில் இருக்கும் முதியவர்களை, ஏற்கனவே உடல் நலப் பிரச்னை இருப்பவர்களை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2. ஊரடங்கு உத்தரவையும், சமூக இடைவெளியையும் சரியாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். வீட்டை விட்டு வெளியே வரும் போது முகக் கவசங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

3. உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதற்காக ஆயுஷ் அமைச்சகம் வெளியிடும் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றலாம்.

4. மத்திய அரசு உருவாக்கியிருக்கும் ஆரோக்ய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். மற்றவர்களையும் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தலாம்.

5. உங்கள் பகுதிகளில் கஷ்டப்படும் ஏழைகளுக்கு உணவு வழங்குங்கள். தேவைப்படுவோருக்கு உதவி செய்யுங்கள்.

6. தொழிற்சாலைகள் வேலைக்கு வர முடியாத தொழிலாளர்கள் மீது இரக்கம் காட்டுங்கள். யாரையும் வேலையைவிட்டு நீக்க வேண்டாம்.

7. இந்த கடினமான சூழலில் நமக்காக முன்னின்று பணியாற்றும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், காவல் துறையினர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் நன்றி செலுத்துங்கள். அவர்களது பணியை மதியுங்கள் என்று பிரதமர் மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

PM's 7 pleas



1. Take care of the elderly

2. Strictly follow guidelines of lockdown

3. Increase immunity, follow Ayush ministry guidelines

4. Download Arogya Setu App

5. Help poor families

6. Don't take away jobs of your employees

7. Respect Corona warriors#IndiaFightsCorona pic.twitter.com/3hfsqNIUjt