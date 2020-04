வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்கள்.. வாகனம் மூலம் பிரசாரம் மேற்கொண்ட மம்தா பானர்ஜி

கொல்கத்தா: கரோனா தொற்றில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்கள் என்று, வாகனம் மூலம் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி பிரசாரம் மேற்கொண்டார்.

கொல்கத்தாவின் ராஜாபஜார் பகுதியில் வாகனத்தில் வந்த முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, ஒலிப்பெருக்கி மூலம் பொதுமக்களுக்கு கரோனா தொற்று குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார்.

#WATCH West Bengal CM Mamata Banerjee visits Rajabazar area in Kolkata, asks citizens to stay at home and cooperate in the fight against Coronavirus. pic.twitter.com/NDi3On8eV8