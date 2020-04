லட்சக்கணக்கான பூநாரைகளால் இளஞ்சிவப்பு நிறத்துக்கு மாறிய நவி மும்பை

ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக மனிதர்களின் நடமாட்டம் குறைந்தததால் இந்தியாவின் நவி மும்பை பகுதி தற்போது லட்சக்கணக்கான பூநாரை பறவைகளால் இளஞ்சிவப்பு நிறத்துக்கு மாறியுள்ளது.

அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் வெளியிட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் விடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.

கரோனாவைத் தடுக்க உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதைப் போலவே இந்தியாவிலும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தங்களது இன்னுயிரைப் பாதுகாக்க பொதுமக்கள் வெளியே நடமாடுவதை நிறுத்தியிருக்கும் இந்த ஊரடங்கு காலத்தை, பூமி தன்னை மீண்டும் புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பாக எடுத்துக் கொண்டுள்ளது.

#Flamingos & #Flamingos. Here #Mumbai see record number of flamingos now since pollution & noise has reduced. Since disturbance is less. As claimed by ToI. pic.twitter.com/CNHbxO0p4M