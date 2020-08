சுற்றுச்சூழல் வரைவு அறிக்கை நாட்டை கொள்ளையடிப்பதாகும்: ராகுல் காந்தி

மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு வரைவு அறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில், 'சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 2020 வரைவின் நோக்கம், 'நாட்டை கொள்ளையடிப்பது' என தெளிவாகத் தெரிகிறது.

நாட்டின் வளங்களை கொள்ளையடிக்கும் சூட்-பூட் போட்ட 'நண்பர்களுக்காக' பாஜக அரசு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இது மற்றுமொரு பயங்கரமான எடுத்துக்காட்டு.

சுற்றுச்சூழல் அழிவு மற்றும் நாடு கொள்ளை போவதை நிறுத்த சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு 2020 வரைவு திரும்ப பெறப்பட வேண்டும்' என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

EIA2020 ड्राफ़्ट का मक़सद साफ़ है - #LootOfTheNation



यह एक और ख़ौफ़नाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट-बूट के ‘मित्रों’ के लिए क्या-क्या करती आ रही है।



EIA 2020 draft must be withdrawn to stop #LootOfTheNation and environmental destruction.