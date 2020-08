கரோனா தடுப்பு: ஜெர்மனி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் பேச்சு

கரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து ஜெர்மனி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.

கரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் அரசு சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பல்வேறு நாடுகள் கரோனா தடுப்பு மருந்தை கண்டறியும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்தியாவிலும் கரோனா தடுப்பு மருந்துகள் பரிசோதனை முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இதனிடையே கரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து ஜெர்மனி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஹெய்கோ மாஸ் உடன் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்தித்து பேசினார்.

இது குறித்து சுட்டுரையில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பதிவிட்டுள்ளதாவது, கரோனா பாதிப்பு நிலவரம் குறித்தும், தடுப்பு மருந்தை கண்டறிவதில் ஒத்துழைப்பது குறித்தும் இருவரும் விவாதித்தோம். ஐரோப்பா மற்றும் ஆசிய நாடுகளின் வளர்ச்சி குறித்து கருத்துகளை பகிர்ந்துகொண்டோம் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Good conversation with FM @HeikoMaas of Germany. Discussed the #COVID19 situation and vaccine cooperation. Reviewed the developments in Europe and Asia. Reaffirmed our multilateral partnership, including in the UN.