கேரள மாத பிறப்பையொட்டி பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

கேரள மாத பிறப்பான சிங்கம் மாத பிறப்பையொட்டி கேரள மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

கொல்லவர்ஷம் என்ற மலையாள ஆண்டின் முதல் மாதமான சிங்கம் மாதத்தில் ஓணம் விழா கொண்டாடப்படுகிறது. அந்தவகையில் இந்த ஆண்டு வரும் 22-ஆம் தேதி ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

இதனிடையே சிங்கம் மாத பிறப்பையொட்டி கேரள மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து சுட்டுரையில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது, சிங்கம் மாத துவக்கத்தையொட்டி அனைவருக்கும் குறிப்பாக மலையாள சகோதர சகோதரிகளுக்கு எனது வாழ்த்துகள். வரும் ஆண்டு அனைவருக்கும் எல்லா வளங்களையும், ஆரோக்கியத்தையும், வெற்றியையும் அளிக்க வேண்டும் என்று மலையாளத்திலும், ஆங்கிலத்திலும் பிரதமர் மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.

As the month of Chingam commences, my greetings to everyone, especially my Malayali sisters and brothers. I pray that the coming year brings with it success, good health and prosperity for all.