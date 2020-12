ஜனநாயகத்திலிருந்து விடுபட மத்திய அரசு முயற்சிக்கிறது: ராகுல் காந்தி

ஜனநாயகத்திலிருந்து விடுவித்துக்கொள்ள மத்திய அரசு முயற்சி செய்து வருவதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில்,

'மோடி அரசாங்கத்தில் சீர்திருத்தம் என்பது திருட்டுக்குச் சமமானது.

அதனால்தான் மத்திய அரசு ஜனநாயகத்திலிருந்து விடுவித்துக்கொள்ள முயற்சிக்கிறது' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

Under Mr Modi



Reform = Theft.



That’s why they need to get rid of democracy. #TooMuchDemocracy