புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடம்: பிரதமா் மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்

புது தில்லி: பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் தில்லியில் ரூ.971 கோடி செலவில் கட்டப்படவுள்ள புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டடத்துக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார்.

நாடாளுமன்றக் கட்டடத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டும் விழாவில் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி காணொலி காட்சி வாயிலாக பங்கேற்றார்.

புதிய நாடாளுமன்றத்துக்கான கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்படாது என்ற உறுதிமொழியுடன், நாடாளுமன்றக் கட்டடத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டு விழா நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

