விவசாயிகளுக்காகப் போராட்டக் களத்துக்கே முடிதிருத்தும் கடையைக் கொண்டுவந்த இளைஞர்

புது தில்லி: குருக்ஷேத்திரத்தில் முடிதிருத்தும் கடை நடத்தி வரும் இளைஞர், தில்லியில் போராடி வரும் விவசாயிகளுக்காகப் போராட்டக் களத்துக்கே வந்து இலவசமாக முடிதிருத்தி வருகிறார்.

குருக்ஷேத்திரத்தில் கடை வைத்திருந்த இவர், போராடும் விவசாயிகளுக்குத் தனது ஆதரவை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, தனது கடை ஊழியர்களுடன், தில்லியின் சிங்குர் எல்லைப் பகுதியில் திறந்தவெளியில் கடையைத் திறந்துவிட்டார்.

Delhi: A salon owner provides free services to the protesting farmers at Singhu border.



"90% of clients in my salon in Kurukshetra are farmers. I've shut it & have come here to support farmers. I'll stay here to provide them services till the protest lasts," says the salon owner pic.twitter.com/y1TzJUl28a