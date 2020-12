இந்தியா - வங்கதேசம் இடையே ரயில் தடம்: மோடி, ஷேக் ஹசீனா தொடக்கி வைப்பு

புது தில்லி: இந்தியா - வங்கதேசம் இடையே புதிய ரயில் தடத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி - வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இணைந்து தொடக்கி வைத்தனர்.

அண்டைநாடுகளான இந்திய - வங்கதேச எல்லைகளை இணைக்கும் வகையில் சிலாஹதி - ஹல்திபாரி இடையே இருந்த பழைய ரயில் பாதை புதுப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், இரு தலைவர்களும் இன்று தொடக்கி வைத்தனர். இந்த ரயில் பாதை சுமார் 55 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. இரு நாடுகளை இணைக்கும் ஐந்தாவது இணைப்புப் பாதையாகும் இது.

As a major step towards boosting people to people contact, Hon’ble Prime Minister of India & Hon’ble Prime Minister of Bangladesh inaugurated the reopened Railway link between Haldibari in India and Chilahati in Bangladesh during the PM level virtual bilateral summit today.1/2 pic.twitter.com/pFp0OPDoTN