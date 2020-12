இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 11.07 லட்சம் கரோனா பரிசோதனைகள்: ஐசிஎம்ஆர் 

இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 11.07 லட்சம் கரோனா பரிசோதனைகள்: ஐசிஎம்ஆர்

By DIN | Published on : 20th December 2020 10:18 AM | அ+அ அ- | |