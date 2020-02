நூலகத்தில் நுழைந்து மாணவர்களைத் தாக்கிய காவல் துறை: வைரல் விடியோ குறித்து ஜாமியா பல்கலை. விளக்கம்

நூலகத்தில் இருந்த மாணவர்களை காவல் துறையினர் தாக்கும் விடியோ காட்சிக்கும் ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழகத்துக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை என அப்பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

தில்லி ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா பல்கலைக்கழக வளாகம் அருகே கடந்த டிசம்பர் 15-ஆம் தேதி நடைபெற்ற குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்துக்கு (சிஏஏ) எதிரான போராட்டம் வன்முறையில் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து, பல்கலைக்கழக வளாகத்துக்குள் நுழைந்த காவல் துறையினர் மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். இந்தச் சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. காவல் துறையினரின் இந்த தாக்குதலைக் கண்டித்து பல்வேறு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில், டிசம்பர் 15 இரவு ஜாமியா பல்கலைக்கழக நூலகத்துக்குள் நுழைந்து புத்தகம் வாசித்துக் கொண்டிருந்த மாணவர்கள் மீது காவல் துறையினர் நடத்திய தாக்குதல் தொடர்பான விடியோ சனிக்கிழமை இரவு முதல் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

இதையடுத்து, இந்த விடியோ தொடர்பாக ஜாமியா மில்லியா பல்கலைக்கழகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அதில்,

"ஜாமியா மில்லியா பல்கலைக்கழகத்தின் ஜாகீர் ஹுசைன் நூலகத்தில் காவல் துறையினர் நடத்திய தாக்குதல் தொடர்பான விடியோ வைரலாவது எங்கள் பார்வைக்கு வந்தது. அந்த விடியோ பல்கலைக்கழகம் சார்பில் வெளியிடப்படவில்லை என்பதைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறோம். ஜாமியா ஒருங்கிணைப்புக் குழு (ஜேசிசி) பல்கலைக்கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அமைப்பு அல்ல என்பதையும் தெளிவுபடுத்திக் கொள்கிறோம். ஜேசிசி வெளியிடும் கருத்துகளை பல்கலைக்கழகம் வெளியிடும் கருத்துகளாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Watch this and realise what kind of trauma and brutality #JamiaMilliaIslamia students faced on the hands of @DelhiPolice.



Students studying in library are being attacked and brutalised for no fault of theirs.#JamiaProtests pic.twitter.com/1yxRK0Ic7b